ФГИ оспорит в ВСУ судебные решения об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины обжалует в Верховном суде Украины решение Северного апелляционного хозяйственного суда от 20 мая 2021 года, который оставил в силе предыдущее решение Хозяйственного суда Киева об отмене приказа признания несостоявшимся в конце 2018 году конкурса по приватизации ПАО "Центрэнерго".

"Фонд не соглашается с указанным решением и осуществляет подготовку кассационной жалобы в Верховный Суд по указанному делу", − сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ФГИ.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 12 января 2021 года отменил приказ Фонда госимущества №1572 от 13 декабря 2018 года о признании несостоявшимся конкурса по приватизации ПАО "Центрэнерго". Решение принято по иску ООО "Укрдонинвест", бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев.

Хозсуд также обязал ФГИ возобновить конкурс, а также признать "Укрдонинвест" его участником.

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии, минимум, двух участников, один из которых – иностранный. О намерении участвовать в конкурсе тогда заявили шесть компаний. Из всех претендентов документы с финансовой гарантией подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев) и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Бывший на то время главой фонда Виталий Трубаров заявил об отмене конкурса, поскольку поданная участниками документация не соответствовала требованиям законодательства.

"Укрдонинвест" оспорил это решение ФГИ. В частности, в октябре 2019 года компания обратилась в Хозсуд Киева с просьбой признать недействительным приказ №1572 и обязать ФГИ возобновить конкурс, а также признать компанию его участником.

В январе 2020 года Хозсуд удовлетворил заявление "Укрдонинвеста" об обеспечении иска путем запрета Фонду совершать любые действия по осуществлению приватизации "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа №1572, но уже 6 февраля он же отменил запрет на действия по подготовке к приватизации генкомпании.

После ряда самоотвода судей и неоднократных переносов рассмотрения дела заседание Хозсуда Киева по нему было назначено на 12 января 2021 года.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.