Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом, заявил в понедельник на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности - ИФ) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - сказал Салливан, говоря о телефонном разговоре, который в понедельник провели лидеры обеих стран.

Предложение было сделано в ходе телефонного разговора. Байден также вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.