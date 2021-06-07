Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

Иностранцы при въезде на территорию Украины могут помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген.

Это закреплено постановлением Кабинета министров №583 от 2 июня 2021 года, которым также разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Помимо этого, правительство разрешило гражданам Украины при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста не уходить на самоизоляцию.