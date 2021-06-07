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19:07 07.06.2021

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

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Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в по итогам своего заседания в понедельник, поручила центральной и местной власти обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения в летний период 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины,

"Было поручено провести своевременные меры по ликвидации аварийных ситуаций водопроводно-канализационных сетей и усилить контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе заседания члены комиссии также обсудили вопросы безопасности учреждений образования и мероприятия по стабилизации эпидемической ситуации с управляемыми инфекциями в Украине.

Теги: #комиссия #отходы #кабмин
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