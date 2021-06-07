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18:30 07.06.2021

В Украине заработала бесплатная "горячая линия" для поддержки родителей после родов

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В Украине заработала бесплатная "горячая линия" для поддержки родителей после родов

В Украине заработала бесплатная "горячая линия" для поддержки родителей после рождения ребенка, сообщает Министерство социальной политики.

"Горячую линию" реализовала общественная организация "Клуб поддержки беременности и материнства "Лада" в рамках проекта "Европейский Союз для устойчивости гражданского общества в Украине", - говорится в сообщении.

Уточняется, обратится на "горячую линию" можно по номеру: 0-800-500-313.

Теги: #родители #горячая_линия
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