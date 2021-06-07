Flynas 11 июня запускает первый рейс из Украины в Саудовскую Аравию

Авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) 11 июня запускает первый рейс из Киева в Эр-Рияд.

Как сообщается на странице Министерства инфраструктуры Украины в Facebook в понедельник, обратный рейс из Эр-Рияда в Киев запланирован на 13 июня.

Отмечается, что авиаперевозчик будет осуществлять прямые перелеты на регулярной основе. С 18 июня рейс будет выполняться ежедневно в обе стороны.

Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Авиакомпания имеет парк в 30 самолетов, выполняет более 1,2 тыс. рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям.