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18:07 07.06.2021

Flynas 11 июня запускает первый рейс из Украины в Саудовскую Аравию

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Flynas 11 июня запускает первый рейс из Украины в Саудовскую Аравию

Авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) 11 июня запускает первый рейс из Киева в Эр-Рияд.

Как сообщается на странице Министерства инфраструктуры Украины в Facebook в понедельник, обратный рейс из Эр-Рияда в Киев запланирован на 13 июня.

Отмечается, что авиаперевозчик будет осуществлять прямые перелеты на регулярной основе. С 18 июня рейс будет выполняться ежедневно в обе стороны.

Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Авиакомпания имеет парк в 30 самолетов, выполняет более 1,2 тыс. рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям.

Теги: #киев #flynas #рейс
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