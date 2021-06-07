Зеленский и Байден вечером 7 июня проведут телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут в понедельник, 7 июня, телефонный разговор, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов - Украины и США. Цель разговора очевидна - обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнёрских позиции по ситуации на украинском Донбассе", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".