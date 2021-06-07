Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии кризис вокруг КС

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, который находится в Украине с рабочим визитом.

"Благодарю Джанни Букиккио за постоянную поддержку Украины в развитии антикоррупционной системы и проведении судебной реформы. Во время встречи отметил помощь Венецианской комиссии в урегулировании кризиса вокруг Конституционного суда, который надо вернуть роль беспристрастного арбитра в государстве", - написал Зеленский на странице в Twitter.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский проинформировал Букиккио о последних законодательных шагах по обеспечению верховенства права в Украине, включая реформирование органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодоление коррупции.

Так, президент отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного суда Украины и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных конкурсов на занятие должностей в КС и в органах судейского управления - с привлечением международных экспертов.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям сможем достичь главной цели - возвращение Конституционному суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решение исключительно в пределах своих законных полномочий и ответственности", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил важность инициативы "Крымская платформа" и консолидации усилий международного сообщества для полной деоккупации Крыма.

В свою очередь Букиккио высоко оценил видение Зеленского относительно европейского будущего Украины и его стремление построить демократичное и прозрачное государство.