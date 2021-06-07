Поезд "Ужгород – Лисичанск" лидирует по загрузке с начала года - УЗ

АО "Укрзализныця" (УЗ) определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров; наиболее популярным является поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск, который за 5 мес. перевез 329 тыс. пассажиров.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, на втором месте по загрузке - поезд № 41/42 Днепр - Трускавец (188 тыс. пассажиров), на третьем - № 69/70 Мариуполь - Львов (176 тыс. пассажиров). Далее: № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск (165 тыс.), № 91/92 Одесса - Константиновка (170 тыс.), № 145/146 Киев - Измаил (159 тыс.), № 101/102 Киев - Херсон (147 тыс.), № 97/98 Ковель - Киев (143 тыс.), № 357/358 Киев - Рахов (141 тыс.), № 125/126 Константиновка - Киев (140 тыс.).

При этом, как отмечает компания, 10 наиболее популярных направлений (маршрутов, где пассажиры преимущественно от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются.

Данный перечень выглядит так: Харьков - Киев (184 тыс., обратно - 178 тыс.); Львов - Киев (165 тыс., обратно - 161 тыс.); Днепр - Киев (131 тыс., обратно - 123 тыс.); Винница - Киев (106 тыс., обратно - 104 тыс.); Запорожье - Киев (86 тыс., обратно - 80 тыс.); Одесса - Киев (79 тыс., обратно - 75 тыс.); Херсон - Киев (70 тыс., обратно - 66 тыс.); Ивано-Франковск - Киев (69 тыс.. обратно - 67 тыс.); Кривой Рог - Киев (61 тыс., обратно - 55 тыс.); Николаев - Киев (58 тыс., обратно - 53 тыс.).

По данным УЗ, впервые с начала карантинных ограничений средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.

Как сообщалось, поезд № 45/46 Ужгород – Лисичанск в 2020 году перевез 461,5 тыс. пассажиров, что в 2,5 раза меньше, чем было в 2019 году (1,172 млн). При этом в 2020 году данный поезд входил в пятерку самых популярных поездов "Укрзализныци".