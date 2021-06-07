Лидеры НАТО подтвердят политику "открытых дверей" для Украины на саммите – замгенсека

На саммите НАТО 14 июня лидеры Альянса подтвердят политику открытых дверей для Украины и Грузии, сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Политика открытых дверей является прочной и настоящей, и наши лидеры на саммите через неделю подтвердят политику открытых дверей", - сказал Джоане на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" в понедельник.

В то же время он отметил, что НАТО является организацией 30 наций, которые принимают решение консенсусом. "Так что перед тем, как прийти к одному решению, нам нужно иметь консенсус. Сегодня у нас нет консенсуса по этому вопросу", - подчеркнул Джоане.

Кроме того, он указал на необходимость продолжения реформ в Украине. "Если вы придерживаетесь курса, делаете домашние реформы не ради вступления в ту или иную организацию, а ради своего народа, и вы действительно продолжаете инвестировать в свое западное будущее… это единственный способ двигаться вперед, это то, что принесет результаты", - добавил Джоане.