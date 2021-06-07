Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

Основатель Amazon.com Inc. и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе с братом Марком Безосом отправится в космос.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", - написал Безос в Инстаграме.

Полет состоится на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Это одноступенчатая ракета для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Ранее Blue Origin свыше десятка раз испытывала ракету, но в капсуле тогда не было людей.

5 мая Blue Origin объявила, что впервые запустит ракету New Shepard с людьми на борту 20 июля. Причем, как сообщалось, одно пассажирское место продадут на аукционе.

CNBC 7 июня сообщает, что на корабле New Shepard в космос также полетит победитель онлайн-аукциона. Торги на право занять место в ракете завершатся 10 июня. На данный момент самая большая ставка составляет $2,8 млн.