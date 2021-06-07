Послы стран G7 призвали депутатов Рады принять законопроект о СБУ

Послы стран "Большой семерки" (G7) призывают народных депутатов Украины поддержать законопроект "О Службе безопасности Украины".

"Послы призывают народных депутатов… принять этот закон… Его введение станет большим шагом вперед в преобразовании СБУ в современное контрразведывательное агентство, которое работает в соответствии с самыми лучшими международными практиками", - говорится на странице G7AmbReformUA (Послы G7 за реформу в Украине) в понедельник в Твиттере.

Законопроект, который был представлен 3 июня, поддержала и Международная совещательная группа (МСГ), в которую входят представители ЕС, НАТО и США. "Принятие и тщательное внедрение этого законопроекта станет важным шагом на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС", - написало посольство США в Украине на своей странице в Твиттере.

"Важно отметить, что законопроект предусматривает поэтапное полное лишение СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора", - отмечается в заявлении Международной совещательной группы.

Как сообщалось, в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке идет подготовка ко второму чтению законопроекта изменениях в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ ее деятельности.

Законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.