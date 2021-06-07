Экс-чиновник Администрации президента Украины уведомлен о подозрении в госизмене

Правоохранители уведомили бывшего сотрудника Администрации президента Украины о подозрении в совершении государственной измены, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, в период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации президента Украины (а в дальнейшем - в СНБО), имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что подозреваемый собирал, систематизировал и проводил аналитику данных, касавшихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем вне зависимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.

Подозреваемому избрана мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь в Службе безопасности Украины отмечают, что подозреваемый был государственным служащим категории "Б". Он имел доступ к секретной информации по форме 2 (для работы с секретной информацией, имеющей степень секретности "совершенно секретно" и "секретно"). Фамилия чиновника не разглашается.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Материалы дела переданы в суд.