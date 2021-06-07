В ОП предлагают подключить к обсуждению "Северного потока-2" журналистов и общественников

Тематика строительства части магистрального газопровода "Северный поток-2" между РФ и Германией по дну Балтийского моря должна обсуждаться с участием журналистов и представителей гражданского общества, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Тема строительства "Северного потока-2" не должна быть сугубо кабинетной, сугубо политической. Это то, о чём должен быть разговор и с участием журналистов, и с участием представителей гражданского общества. Чтобы ни у кого в политике не было иллюзии, что реализация этого проекта обойдётся без последствий", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что окончание строительства "Северного потока-2" демонстрирует, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают".

По словам советника руководителя ОП, сейчас "настал решающий момент, который заключается в том, применит ли президент США Джо Байден имеющиеся у него инструменты для того, чтобы остановить реализацию строительства "Северного потока-2".

"Сделает ли он это? Цена ответа на этот вопрос очень высокая. Это не только угроза для Украины как транзитёра российского газа, не только ослабление сдержек для России, которые не позволяют расширить агрессию против Украины и других стран восточной Европы, но это и выбор – победит или проиграет Запад в противостоянии с Россией", - сказал Подоляк.