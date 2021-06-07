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12:45 07.06.2021

МАУ приостановила возобновление рейсов в Польшу

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МАУ приостановила возобновление рейсов в Польшу

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) приостановила возобновление рейсов между Украиной и Польшей (Киев – Варшава - Киев), которое планировалось на 18 июня.

Как сообщается на сайте компании, причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, наблюдаемым авиакомпанией на данном направлении.

"МАУ внимательно будет анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут возобновлены", - говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы из Киева в Варшаву также выполняют авиакомпании Wizz Air, Ryanair и LOT.

Теги: #мау #рейсы #польша
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