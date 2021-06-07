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12:32 07.06.2021

Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

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Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

В ближайшие двое суток синоптическая ситуация почти не изменится: территория Украины останется в поле пониженного атмосферного давления и теплой воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр.

В ночь на вторник в Украине местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°.

В Киеве в ночь на вторник местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 июня самая высокая температура днем была 31,3 в 2011г., самая низкая ночью 4,6° в 1925г.

В Украине в ночь на среду местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 14-19°.

В Киеве в ночь на среду местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

7 июня по состоянию на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях составила 17-21°, в Днепре, в пределах Киева, 18°.

Теги: #погода #прогноз
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