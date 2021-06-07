Посол Швеции и Елена Зеленская запустили украиноязычный аудиогид в Музее Ваза и презентовали арт-зону в Киеве

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг и первая леди Украины Елена Зеленская 6 июня запустили украиноязычный аудиогид в Музее Ваза и презентовали арт-зону, посвященную дружбе стран. Мероприятие было приурочено к празднованию Национального дня Швеции, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Украину и Швецию объединяют не только общие события прошлого, но и теплые, дружеские отношения в наше время. Расширяя нашу дружбу и сотрудничество, мы запускаем украиноязычный аудиогид в Музее Ваза в городе Стокгольме. Это самый популярный музей Швеции", - сообщила Зеленская во время презентации.

Также была презентована арт-зона, в которой с помощью технологий дополненной реальности воссозданы разные уголки Швеции.

"Сегодня мы представляем пеший маршрут уголками Швеции прямо здесь, в центре Киева. Эти уголки - это арт-зоны, посвященные тысячелетней дружбе, разнообразию, гендерному равенству, инновационности, экологичности и безбарьерности", - сказал посол Тиберг.

С 6 июня по 1 июля будет функционировать пешеходный маршрут от Национального музея истории Украины до Арки дружбы народов. На маршруте представлены ключевые ценности, которые больше объединяют Украину и Швецию. Инициатива представлена в партнерстве с первой леди Украины Еленой Зеленской.