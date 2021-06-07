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10:10 07.06.2021

Зеленский заявил о готовности поговорить с Байденом в любой момент в любой точке мира

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Зеленский заявил о готовности поговорить с Байденом в любой момент в любой точке мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о важности переговоров с президентом США Джозефом Байденом перед встречей последнего с президентом РФ Владимиром Путиным и готов для этого прибыть в любую точку мира в любое время.

"Я считаю такие консультации очень важными. Верю, что такие консультации должны проходить с глазу на глаз, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Я понимаю, что в связи с существующими планами президента США и его платным графиком они могут не состояться, но это только его выбор. Как гарант Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент в любой точке планеты, я готов встретиться с ним и обсуждать все эти детали перед его встречей (с Путиным – ИФ)", - сказал Зеленский в интервью изданию Axios, опубликованном в ночь на понедельник.

"Однако посмотрим, чем все закончится. Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен", - добавил глава Украинского государства, подчеркнув, что "отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми".

Теги: #зеленский #готовность #разговор #байден
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