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18:19 05.06.2021

После запуска Северного потока-2 возможны провокации со стороны РФ с целью обосновать отказ от транзита газа через Украину – Аваков

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После запуска Северного потока-2 возможны провокации со стороны РФ с целью обосновать отказ от транзита газа через Украину – Аваков

В Харьковской области прошли тактико-специальные учения подразделений, которые координируются министерством внутренних дел (Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы).

"Мы говорим о реальных угрозах. (Президент РФ Владимир – ИФ) Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - объяснил журналистам необходимость проведения таких учений министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"И таких ситуаций, информаций разведорганов у нас достаточно, поэтому мы, исходя из этого, просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее", - добавил он.

Ранее, 4 июня, аналогичные учения прошли в Сумской области.

Аваков анонсировал, что следующие учения пройдут в Мариуполе, а затем на Западной Украине.

Теги: #харьковщина #украина #аваков #визит
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