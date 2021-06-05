События

17:40 05.06.2021

В результате ДТП в Ривненской области погибли 3 человека – полиция

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В Ривненской области на трасе М-06 Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба полиции области.

"Во время патрулирования на автодороге М-06 (Киев-Чоп) в поле зрения экипажа попал автомобиль Seat Inca, водитель которого превысил скорость. Впрочем, требование об остановке руководитель проигнорировал. Патрульные догнали его и составили соответствующие админматериалы. Отъехав от места оформления правонарушения, патрульные стали свидетелями ДТП с участием этого же транспортного средства", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как было установлено правоохранителями, водитель автомобиля Seat, 70-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 61-летний житель Кривого Рога.

В результате ДТП трое человек погибли.

Начато досудебное расследование.

 

Теги: #дтп #полиция #ривненская_область
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