В результате ДТП в Ривненской области погибли 3 человека – полиция

В Ривненской области на трасе М-06 Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба полиции области.

"Во время патрулирования на автодороге М-06 (Киев-Чоп) в поле зрения экипажа попал автомобиль Seat Inca, водитель которого превысил скорость. Впрочем, требование об остановке руководитель проигнорировал. Патрульные догнали его и составили соответствующие админматериалы. Отъехав от места оформления правонарушения, патрульные стали свидетелями ДТП с участием этого же транспортного средства", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как было установлено правоохранителями, водитель автомобиля Seat, 70-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 61-летний житель Кривого Рога.

В результате ДТП трое человек погибли.

Начато досудебное расследование.