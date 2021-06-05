События

15:59 05.06.2021

Из-за "минирования" 14 харьковских больниц и поликлиник в пятницу полиция эвакуировала 120 человек

1 мин читать
Из-за "минирования" 14 харьковских больниц и поликлиник в пятницу полиция эвакуировала 120 человек

Полиция закончила проверку информации о минировании 14 больниц в Харькове, которая поступила в пятницу на электронную почту.

"Специалисты обследовали более 35 тыс. кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 120 граждан. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция принимает меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

Теги: #минирование #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 05.06.2021
В Лисичанске расследуют обстоятельства гибели в заброшенном доме 13-летней девочки

В Лисичанске расследуют обстоятельства гибели в заброшенном доме 13-летней девочки

04:12 05.06.2021
Харьковский выпускник записал видео с обещанием терактов в день последнего звонка ради популярности в соцсети – СБУ

Харьковский выпускник записал видео с обещанием терактов в день последнего звонка ради популярности в соцсети – СБУ

06:54 04.06.2021
Группа, вымогавшая у собственника шиномонтажа в Харькове несуществующий долг, предстанет перед судом

Группа, вымогавшая у собственника шиномонтажа в Харькове несуществующий долг, предстанет перед судом

05:54 03.06.2021
В Харьковской области будут судить полицейских, избивших фермеров

В Харьковской области будут судить полицейских, избивших фермеров

01:56 03.06.2021
Новым ректором Каразинского университета избрана Татьяна Кагановская

Новым ректором Каразинского университета избрана Татьяна Кагановская

14:46 02.06.2021
ЕИБ может выделить Харькову около EUR75 млн на новые трамваи и инфраструктуру

ЕИБ может выделить Харькову около EUR75 млн на новые трамваи и инфраструктуру

07:01 02.06.2021
Дебатов между кандидатами на пост ректора Каразинского университета не будет – оргкомитет

Дебатов между кандидатами на пост ректора Каразинского университета не будет – оргкомитет

06:14 01.06.2021
Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

23:47 31.05.2021
В Харькове установлена мемориальная доска полковнику СБУ Каплунову, погибшему в зоне ООС

В Харькове установлена мемориальная доска полковнику СБУ Каплунову, погибшему в зоне ООС

11:04 31.05.2021
Полицейские Херсонщины предупредили незаконный вылов редких видов рыбы и креветок в акватории Черного моря

Полицейские Херсонщины предупредили незаконный вылов редких видов рыбы и креветок в акватории Черного моря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 8 330 человек – Минздрав

АРМА заявило о нападении на замглавы агентства Павленко, его жизни ничего не угрожает

Выплате компенсаций за катастрофу рейса PS752 должно предшествовать привлечение виновных к ответственности – МИД

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, находящихся под санкциями США, для принятия соответствующих решений – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

На северо-западе Украины на выходных ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

Власти китайского города Гуанчжоу ввели ряд ограничений из-за угрозы COVID-19

Власти Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19

Два гражданина РФ задержаны в Украине за незаконное пересечение границы

Суд приговорил к пожизненному заключению боевика "ДНР", который руководил обстрелом блокпоста под Волновахой

Украинец пытался вывезти за границу 300 ампул лекарственных средств на сумму более 10 млн грн

Кривонос сообщил, что уволен из рядов ВСУ

В Украине сохранится теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы

Украинец пытался отправить в посылках в Катар и ОАЭ 12 кг янтаря

В субботу вечером в Киеве будет ограничено движение транспорта в районе Софийской площади

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА