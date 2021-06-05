Из-за "минирования" 14 харьковских больниц и поликлиник в пятницу полиция эвакуировала 120 человек

Полиция закончила проверку информации о минировании 14 больниц в Харькове, которая поступила в пятницу на электронную почту.

"Специалисты обследовали более 35 тыс. кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 120 граждан. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция принимает меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.