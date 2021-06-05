В Лисичанске расследуют обстоятельства гибели в заброшенном доме 13-летней девочки

В Лисичанске Луганской области из-за падения с разрушенной стены в заброшенном доме погибла 13-летняя девочка. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней.

"В настоящее время установлено, что 13-летняя девочка вместе со своим 16-летнем товарищем гуляли в заброшенном здании по ул.Глинки. Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте", - сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Следственные действия продолжаются.