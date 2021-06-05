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14:25 05.06.2021

Власти Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19

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Власти Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19

Власти индийской столицы Нью-Дели в связи с падением уровня заболеваемости COVID-19 с понедельника отменят ряд ограничительных мер, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на главного министра Дели Арвинда Кеджривала.

"Важно поставить экономику обратно на рельсы теперь, когда ситуация с COVID-19 улучшается", - сказал он.

Так, городское метро сможет возобновить работу с 50-процентной заполняемостью вагонов пассажирами. Рынки и торговые центры смогут работать через день, причем принимать разрешат лишь половину от полного числа посетителей. Также половину работников снова допустят в офисы, хотя министр рекомендовал по возможности продолжать работать из дома.

На прошлой неделе в Дели возобновилась работа на строительных площадках и заводах. В субботу в городе выявили примерно 400 случаев заражения COVID-19, между тем при введении локдауна семь недель назад в сутки регистрировали около 25 тыс. случаев.

Тем временем, власти штата Махараштра, где находится город Мумбаи, объявили о плане по снятию ограничений в пять этапов - в зависимости от уровня заболеваемости и заполняемости больничных коек. Если уровень заболеваемости менее 5%, а в больницах занято менее 25% мест, разрешено открыть все магазины, рестораны, торговые центры.

При уровне заболеваемости свыше 20% в силе остаются серьезные ограничения на перемещения.

СМИ отмечают, что число выявляемых за сутки случаев коронавируса в Индии, по официальным данным, снизилось до примерно 120 тыс. по сравнению с 400 тыс. в мае. За минувшие сутки скончались 3 тыс. 380 инфицированных, а общее число летальных исходов среди зараженных возросло до 344 тыс. 101 человека. Всего в стране диагностировали более 28,6 млн случаев болезни.

Однако многие наблюдатели полагают, что статистика не учитывает все случаи болезни.

В настоящий момент, при общем падении количества летальных исходов, рост заболеваемости COVID-19 отмечается в сельских районах страны.

Между тем, указывают СМИ, кампания по вакцинации в Индии идет медленно, в частности, из-за нехватки препаратов и распрей между правительством и властями штатов. К данному моменту около 180 млн человек - 14% населения - получили первую дозу вакцин, а 45 млн, или 3,4%, обе дозы.

Теги: #коронавирус #индия
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