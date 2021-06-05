Суд приговорил к пожизненному заключению боевика "ДНР", который руководил обстрелом блокпоста под Волновахой

Куйбышевский районный суд Запорожской области заочно приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества боевика так называемой "ДНР", который руководил обстрелом блокпоста под Волновахой в январе 2015 года.

"Коллегией судей Куйбышевского районного суда Запорожской области вынесен приговор, которым гражданин Ш. признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 УК Украины и ч.3 ст.258 УК Украины, и с учетом ч.1 ст.70 УК Украины назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба суда.

Во время судебного рассмотрения было установлено, что подсудимый в апреле 2014 года, находясь на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, вступил в террористическую организацию "Донецкая народная республика", и в период с апреля 2014 года по мая 2015 года выполнял обязанности так называемого "командира 1-го батальона 5-й Донецкой ОМСБр "Оплот" 1-го АК МО террористической организации "ДНР". В этом качестве он принимал участие в боевых действиях против сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, на территории Донецкой области.

"Кроме того, гражданин Ш. 13 января 2015 года, во исполнение преступного приказа своего непосредственного командования, руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха Донецкой области, на котором находились гражданские лица", - сообщают в суде.

Вынесенным приговором решены вопросы о заявленных гражданских исках потерпевших, с обвиняемого Ш. взысканы денежные средства в счет возмещения материального ущерба и морального вреда на общую сумму 3 102 285 грн 88 коп.

Как сообщалось, трагедия под Волновахой случилась 13 января 2015 года. В результате обстрела пассажирского автобуса погибли 12 человек, еще 18 получили ранения. Сразу после обстрела боевики сообщили, что якобы уничтожили украинский блокпост под Волновахой, где погибли 11 человек. Позже сообщение было удалено. После этого незаконные вооруженные формирования заявили, что непричастны к обстрелу автобуса под Волновахой. В то же время украинские силовики и президент Украины Петр Порошенко обвинили боевиков в гибели людей под Волновахой.

Уведомления о подозрении в совершении тяжкого преступления гражданину России, военнослужащему ВС РФ, и гражданину Украины, причастным к совершению теракта, было направлено в марте 2017 года. Материалы по делу были переданы украинской делегации для представления в Международном суде ООН в Гааге по иску о привлечении РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.