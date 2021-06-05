Украинец пытался вывезти за границу 300 ампул лекарственных средств на сумму более 10 млн грн

В пункте пропуска "Рава-Руская" (Львовская область) сотрудники таможни выявили у 35-летнего украинца лекарственные средства на сумму более 10 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что транспортное средство, на котором перевозились лекарства, было иностранной регистрации. "Для прохождения таможенного контроля водитель избрал полосу движения "зеленый коридор". Однако во время осмотра среди личных вещей, в багажном отделении авто, таможенники выявили 300 ампул лекарственных средств", - отмечается в сообщении в соцсети Фейсбук.

Ориентировочная стоимость одной ампулы около 35-40 тыс грн. "Со слов водителя, лекарства просили перевезти через границу, и про их стоимость он не знал", - указала пресс-служба.

Лекарства изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Дело направят в суд.