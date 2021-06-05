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12:30 05.06.2021

Кривонос сообщил, что уволен из рядов ВСУ

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Кривонос сообщил, что уволен из рядов ВСУ

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных сил Украины.

"Уволен из рядов Вооруженных сил Украины… Уволен без рапорта. Служить державе хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю… команда из Офиса президента", - написал Кривонос на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он считает увольнение из рядов ВСУ началом "нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

Кривонос был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ. 12 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко назначил его первым заместителем секретаря СНБО. 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса с этой должности.

Теги: #всу #кадры #кривонос
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