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12:06 05.06.2021

В Украине сохранится теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы

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В Украине сохранится теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода, но местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 6 июня, в северо-восточных областях, Карпатах и Закарпатье небольшие, местами умеренные кратковременные дожди. На остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 6 июня в Киеве была зафиксирована в 1921 году и составила 32°, самая низкая ночью – 2,9° тепла в 1933 году.

В понедельник, 7 июня, ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днём 20-25°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днём 22-24°.

Температура воды в 9:00 5 июня в Черном море была 16-18°, в Азовском море 20-22°, в Днепре, в пределах Киева, 18°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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