В субботу вечером в Киеве будет ограничено движение транспорта в районе Софийской площади

Во время проведения концерта на Софийской площади в Киеве в субботу вечером будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах с 19.30 до 21.30, сообщает МВД Украины в телеграм-канале.

Предусмотрено ограничение движения транспорта по Владимирскому проезду, Софийской площади, Михайловской площади, Рыльскому переулку, Михайловскому переулку, на улицах Владимирская, Рейтарская, Стрелецкая, Большая Житомирская, Малая Житомирскам, Михайловская.

В 19.30 на Софийской площади начнется open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы".