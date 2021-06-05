События

09:42 05.06.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,5 млн, число жертв - 3,7 млн - университет Джонса Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,5 млн, число жертв - 3,7 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 172 млн 592 тыс. 440, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 712 тыс. 570 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 33 млн 346 тыс. 91 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 597 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 694 тыс. 879, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 344 тыс. 82.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 841 тыс. 408 заболевших, из них умерло 470 тыс. 842 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 478,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 840 человек, Индии - 247, Бразилии - 2 тыс. 201.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:50 05.06.2021
57 440 человек привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

57 440 человек привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

08:20 05.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 8 330 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 8 330 человек – Минздрав

14:42 04.06.2021
В ближайшие выходные киевлян будут вакцинировать от COVID-19 24 прививочные бригады – первый замглавы КГГА

В ближайшие выходные киевлян будут вакцинировать от COVID-19 24 прививочные бригады – первый замглавы КГГА

11:26 04.06.2021
Вакцины против Covid-19 хватает, чтобы вакцинировать всех военнослужащих - Ляшко

Вакцины против Covid-19 хватает, чтобы вакцинировать всех военнослужащих - Ляшко

11:10 04.06.2021
Центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в семи городах Украины

Центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в семи городах Украины

08:15 04.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 8 291 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 8 291 человек – Минздрав

07:22 04.06.2021
Главный инфекционист США призвал КНР обнародовать данные о болезни сотрудников института вирусологии в Ухане в ноябре 2019г

Главный инфекционист США призвал КНР обнародовать данные о болезни сотрудников института вирусологии в Ухане в ноябре 2019г

20:17 03.06.2021
Зеленский благодарит Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19

Зеленский благодарит Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19

19:07 03.06.2021
Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

08:21 03.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 8 330 человек – Минздрав

Выплате компенсаций за катастрофу рейса PS752 должно предшествовать привлечение виновных к ответственности – МИД

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, находящихся под санкциями США, для принятия соответствующих решений – Данилов

ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинец пытался отправить в посылках в Катар и ОАЭ 12 кг янтаря

В субботу вечером в Киеве будет ограничено движение транспорта в районе Софийской площади

В Сквире Киевской области в результате пожара погиб ребенок

В Карпатах зафиксирован подземный толчок, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Двух высокопоставленных чиновников подозревают в незаконной приватизации имущества завода "Арсенал" – Офис генпрокурора

Канадский премьер предложил использовать Олимпийские игры в Пекине как инструмент давления на Китай по проблеме прав человека

Харьковский выпускник записал видео с обещанием терактов в день последнего звонка ради популярности в соцсети – СБУ

Запрет на допуск в воздушное пространство ЕС самолетов белорусских авиакомпаний вступил в силу

Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА