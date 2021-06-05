События

09:40 05.06.2021

В Сквире Киевской области в результате пожара погиб ребенок

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В Сквире Киевской области в результате пожара погиб ребенок

В городе Скира Киевской области в результате пожара погиб мальчик 2008 года рождения, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС в субботу.

Информация о пожаре поступила в 01.00. Горел двухэтажный дом по ул. Ш.Алейхема.

Пожар был локализован через 50 минут и ликвидирован в 02.52.

"В 02.26 обнаружено тело ребенка, погиб мальчик 2008 года рождения", - указано в сообщении.

На месте работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #ребенок #гсчс #киевская_область #пожар
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