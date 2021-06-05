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57 440 человек привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

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57 440 человек привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

УКРАИНА-КОРОНАВИРУС-ВАКЦИНАЦИЯ-МИНЗДРАВ

 

 

 

Киев. 5 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – По состоянию на утро субботы, 57 440 человек привито против COVID-19 за сутки 4 июня 2021, одну дозу получили 53 710 человек полностью иммунизированы – 3 730 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"57 440 человек привито против COVID-19 за сутки 4 июня 2021. Одну дозу получили 53 710 человек полностью иммунизированы – 3 730 человек", - сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook в субботу утром.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

"По состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704человека", - подытожили в Минздраве.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/

Теги: #вакцинация #украина #минздрав #коронавирус
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