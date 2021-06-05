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08:20 05.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 8 330 человек – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 8 330 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 8 330 человек, умерли 86 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"5 июня 2021 в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 065 человек; летальных случаев - 86; выздоровели – 8 330 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук субботу утром.

Днем ранее, 4 июня было зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом, 2 июня за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 июня было 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных, 30 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 213 580 человек, 51 140 пациентов скончались, 2 088 712 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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