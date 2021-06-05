В Карпатах зафиксирован подземный толчок, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

В селе Манява Богородчанского района. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 июня в 14 час. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района, без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - говорится в сообщении, в утренней сводке ГСЧС в субботу утром.