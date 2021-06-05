С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 5 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 4 июня, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - подчеркнули в штабе ООС.

Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/