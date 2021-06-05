События

07:32 05.06.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 5 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 4 июня, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - подчеркнули в штабе ООС.

Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:47 05.06.2021
В Карпатах зафиксирован подземный толчок, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

В Карпатах зафиксирован подземный толчок, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

07:22 05.06.2021
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в незаконной приватизации имущества завода "Арсенал" – Офис генпрокурора

Двух высокопоставленных чиновников подозревают в незаконной приватизации имущества завода "Арсенал" – Офис генпрокурора

04:12 05.06.2021
Харьковский выпускник записал видео с обещанием терактов в день последнего звонка ради популярности в соцсети – СБУ

Харьковский выпускник записал видео с обещанием терактов в день последнего звонка ради популярности в соцсети – СБУ

01:12 05.06.2021
Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

00:21 05.06.2021
Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов – министр юстиции

Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов – министр юстиции

22:00 04.06.2021
АРМА заявило о нападении на замглавы агентства Павленко, его жизни ничего не угрожает

АРМА заявило о нападении на замглавы агентства Павленко, его жизни ничего не угрожает

20:35 04.06.2021
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

19:00 04.06.2021
СБУ заблокировала кибератаку спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти

СБУ заблокировала кибератаку спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти

16:32 04.06.2021
26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

15:21 04.06.2021
Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выплате компенсаций за катастрофу рейса PS752 должно предшествовать привлечение виновных к ответственности – МИД

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, находящихся под санкциями США, для принятия соответствующих решений – Данилов

ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Канадский премьер предложил использовать Олимпийские игры в Пекине как инструмент давления на Китай по проблеме прав человека

Запрет на допуск в воздушное пространство ЕС самолетов белорусских авиакомпаний вступил в силу

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу должен прибыть на МКС

Байден на встрече с Путиным не проявит слабости, но США хотят более стабильных отношений с РФ - Белый дом

Эрдоган сообщил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

Трамп назвал блокирование Facebook своего аккаунта оскорблением всех американцев, голосовавших за него в 2020 году

Facebook заморозил аккаунты Трампа до января 2023 года

Министры здравоохранения G7 договорились усилить координацию против будущих угроз и для экономии ресурсов

Реестр олигархов будет вести СНБО, в контролирующей институции над составителями списка потребности нет - Данилов

Выплате компенсаций за катастрофу рейса PS752 должно предшествовать привлечение виновных к ответственности – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА