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07:22 05.06.2021

Двух высокопоставленных чиновников подозревают в незаконной приватизации имущества завода "Арсенал" – Офис генпрокурора

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Двух высокопоставленных чиновников подозревают в незаконной приватизации имущества завода "Арсенал" – Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении двум высокопоставленным чиновникам: бывшему исполняющему обязанности генерального директора Национального космического агентства Украины и заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины, а также руководителю предприятия, в пользу которого отчуждены эти помещения, принадлежащие государственному предприятия СП "Арсенал", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в 2011 году трое лиц в сговоре с предприятием незаконно отстранили в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения государственного предприятия общей площадью 9,5 тыс кв м на ул. Московская в Киеве. Однако, согласно законодательству государственное имущество, которое было передано казенному предприятию в управление, включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации", - говорится в сообщении, на сайте Офиса генпрокурора в пятницу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Теги: #офис_генпрокурора #украина #подозрения
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