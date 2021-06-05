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04:12 05.06.2021

Харьковский выпускник записал видео с обещанием терактов в день последнего звонка ради популярности в соцсети – СБУ

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Харьковский выпускник записал видео с обещанием терактов в день последнего звонка ради популярности в соцсети – СБУ

Киберспециалисты СБУ установили личность пользователя, который разместил в соцсети два видеоролика с сообщением о том, что 5 июня (в день последнего звонка) в двух харьковских школах произойдут события наподобие майского теракта в российской Казани

"Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, одинадцатиклассник сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети.

"В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях", - написал Абдула.

Как сообщалось, 11 мая в Казани 19-летний отчисленный в апреле из колледжа студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей, учительница и сотрудница школы. Пострадали еще 18 детей и 3 взрослых. Галявиев был задержан полицейскими.

Источник: https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/196638341686035

 

Теги: #наказание #украина #харьков
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