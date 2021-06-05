Запрет на допуск в воздушное пространство ЕС самолетов белорусских авиакомпаний вступил в силу

Решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусских самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты вступило в силу в ночь на субботу.

Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, меры начинают действовать на следующий день после завершения процедуры их утверждения. В Официальном журнале финальное решение о санкциях опубликовали в пятницу. Следовательно, оно вступило в силу в субботу после полуночи по брюссельскому времени.

Совет ЕС, как сообщалось, в пятницу объявил о введении запрета на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков.

В документе совета отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

При этом в сообщении Официального журнала ЕС уточняется, что запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией ЕС.

Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает дальнейшие санкции против Белоруссии.

"Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - написал он в твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Белоруссии. Кроме того, под санкции может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.