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00:21 05.06.2021

Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов – министр юстиции

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Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов – министр юстиции

Бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации, заявил министр  юстиции Денис Малюська.

"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть,  и он не один, потому господин Коломойский точно попадает ( в реестр олигархов – ИФ)…  "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Петр Порошенко – ИФ) тоже автоматически попадает в реестр и это тоже понятно", - сказал Малюська в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Теги: #олигархи #украина #минюст
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