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23:21 04.06.2021

Байден на встрече с Путиным не проявит слабости, но США хотят более стабильных отношений с РФ - Белый дом

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Байден на встрече с Путиным не проявит слабости, но США хотят более стабильных отношений с РФ - Белый дом

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не будет уступать, однако Вашингтон желает больше стабильности в отношениях с Москвой, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он (президент США Джо Байден - ИФ) никогда не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, в сферах, где, как он чувствует, действия российского правительства или российского руководства вредят интересам США. И он, конечно, не намерен действовать нерешительно на этой встрече - публично или c глазу на глаз", - сказала она на брифинге.

"Но в конечном счете, наша задача, наш приоритет - двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - продолжила она.

Она напомнила, что по мнению Вашингтона, у США и РФ есть области, где можно сотрудничать. В качестве примера Псаки указала на продление договора СНВ-III и на переговоры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Псаки резюмировала, что даже при наличии конфронтационных компонентов в отношениях сторон и разногласий между лидерами стран диалог все равно необходим.

Теги: #позиция #сша #россия #байден
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