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22:49 04.06.2021

Эрдоган сообщил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

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Эрдоган сообщил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турецкое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья" в Черном море", - сказал Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос. Его слова приводят турецкие СМИ.

Президент пояснил, что общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море теперь составляет 540 млрд кубометров.

Теги: #президент #газ #турция #месторождение
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