АРМА заявило о нападении на замглавы агентства Павленко, его жизни ничего не угрожает

В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщили, что утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, угрозы его жизни нет.

"По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении, на официальной странице АРМА в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В агентстве отметили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.

Источник: https://www.facebook.com/1230932640309317/posts/4046953105373909/