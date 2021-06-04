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20:46 04.06.2021

Facebook заморозил аккаунты Трампа до января 2023 года

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Facebook заморозил аккаунты Трампа до января 2023 года

Компания Facebook сообщила в пятницу, что действие аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в этой социальной сети и в Instagram приостановлено на два года, начиная с 7 января 2021 года.

"Мы приостанавливаем его аккаунты на два года, начиная с даты изначального приостановления - с 7 января этого года", - говорится в сообщении вице-президента Facebook по международным делам и связям с общественностью Ника Клегга.

По словам Клегга, такое решение принято после того, как совет по надзору за контентом в Facebook подверг критике "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января этого года. В совете заявили, что "для Facebook неуместно вводить неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок".

"Сегодня мы объявляем о новых протоколах правоприменения, которые будут использоваться в таких исключительных случаях, как этот, и подтверждаем временные санкции в соответствии с этими протоколами, которые мы применяем именно к аккаунту господина Трампа", - отмечается в сообщении.

В публикации подчеркивается, что, по мнению Facebook, действия Трампа "представляют собой нарушение правил, которое заслуживает самого серьезного наказания, доступного в соответствии с новыми протоколами". Таким образом, как отмечает Facebook, два года отстранения от использования социальных сетей является достаточно продолжительным сроком для "обеспечения безопасного периода времени после актов подстрекательства" и "для сдерживания господина Трампа и других от совершения таких серьезных нарушений в будущем".

Отмечается, что в конце этого двухлетнего периода Facebook обратится к экспертам за оценкой того, уменьшился ли риск для общественной безопасности. В случае, если будет определено, что серьезный риск все еще существует, Facebook "продлит ограничение на определенный период времени".

Как сообщили в Facebook, после снятия ограничений Трамп в случае повторного нарушения правил столкнется с определенными санкциями "вплоть до необратимого удаления его страниц и аккаунтов".

Основные американские соцсети, в частности, Facebook и Twitter, "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Данные соцсети отмечали, что публикации Трампа могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Трамп же уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.

Теги: #сша #трамп #facebook #соцсети
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