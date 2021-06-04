События

20:35 04.06.2021

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

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Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 пятницы, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сводке.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В свою очередь, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали за то же время 4 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #обстрелы
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Интерфакс-Украина
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