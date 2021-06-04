Министры здравоохранения G7 договорились усилить координацию против будущих угроз и для экономии ресурсов

Главы министерств здравоохранения стран G7 в ходе встречи в Оксфорде (Великобритания) согласились на усиление многостороннего сотрудничества для противодействия будущим угрозам, включая пандемии, говорится в коммюнике, обнародованном по итогам переговоров.

"Мы признаем необходимость более сильной координации ради поддержки общественного здравоохранения, его финансирования, мер по обеспечению безопасности здоровья и мобилизационных мер, а также взаимного обучения со странами с низкими доходами, в том числе в отношении особых вызовов, угрожающих хрупким и подверженным конфликтам государств и институтам - партнерам G7", - отмечается в документе.

В то же время министры допустили вероятность того, что будущие гипотетические вызовы могут серьезно отличаться от пандемии COVID-19 и от прочих подобных угроз из прошлого.

Главы ведомств указали, что более интенсивная координация позволит упростить и ускорить процесс обнародования результатов испытаний вакцин и терапевтических средств. Составители коммюнике также призвали к усилению сотрудничества и к более широкомасштабным исследованиям с целью избежать ненужных затрат усилий и получать результаты, применимые для более значительного числа жителей планеты.

"Мы поддерживаем более мощное сотрудничество в крупных международных исследованиях, которые обеспечат большее разнообразие среди участников (испытаний - ИФ), позволят избежать ненужного дублирования усилий и дадут клинические данные, в которые будут учитывать более значительное числа сообществ и районов", - указано в документе.

Кроме того, министры согласились усилить работу по признанию друг у друга вакцинационных сертификатов.

Министры выразили поддержку Всемирной организации здравоохранения и COVAX - международной программе по распределению вакцин от COVID-19, однако указав при этом, что содействие COVAX будет указано, "когда позволит ситуация дома". Кроме того, как отмечают западные СМИ, в коммюнике не содержится каких-либо новых обязательств этих государств поделиться вакцинами с менее развитыми странами.

Между тем, помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард сообщил о возможных проблемах в реализации программы COVAX из-за нехватки доз вакцин против коронавируса COVID-19.

Отмечается, что организация уже получила и распределила более 80 млн доз, однако для успешного выполнения программы требуется еще не менее 200 млн доз.