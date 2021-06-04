Попадание в реестр олигархов может создать проблемы их бизнесу за рубежом – министр юстиции

Включение бизнесменов в реестр олигархов усложнит работу компаний, бенефициарами которых они являются, с иностранными контрагентами, считает министр юстиции Денис Малюська.

"О том, что такое процедуры compliance в западных компаниях и их последствия для украинских контрагентов, я писать не буду", – указал он в публикации на своей странице Facebook и подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" наличие таких зарубежных рисков для попавших в реестр.

Глава Минюста считает, что в законопроекте о деолигархизации есть несколько технических ошибок, которые спокойно можно исправить ко второму чтению, а в целом это качественный документ, соответствующий цели.

"Ключевая история в нем - это реестр, хотя все фокусируются на другом. Были опции радикальнее и интереснее, но вероятность их успешной реализации близка к нулю", – отметил Малюська.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).