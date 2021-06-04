СБУ заблокировала кибератаку спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили факты целенаправленного распространения спецслужбами РФ вредоносного программного обеспечения с целью поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

"Специалисты СБУ установили, что в начале июня этого года было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева, содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений", - сообщает пресс-служба СБУ.

Вредоносное ПО инициирует установку клиентской части программы, предназначенной для удаленного администрирования, на пораженный компьютер. Это дает возможность удаленно полностью контролировать компьютер.

Специалистам удалось установить контрольно-командные серверы, которые в том числе находятся на территории России.

Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.