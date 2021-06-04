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18:27 04.06.2021

Реестр олигархов будет вести СНБО, в контролирующей институции над составителями списка потребности нет - Данилов

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Реестр олигархов будет вести СНБО, в контролирующей институции над составителями списка потребности нет - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будет самостоятельно заниматься ведением реестра олигархов в Украине после принятия соответствующего президентского законопроекта и составители списка не нуждаются в контролирующем органе, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Необходимости создавать дополнительные контролирующие институции над теми, кто будет составлять список олигархов, нет. Я не знаю, для чего они нужны. У нас есть СНБО, в который на сегодня входит 23 человека", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос, как будут формироваться списки олигархов и насколько большая здесь может быть коррупционная составляющая ввиду того, что спикер парламента Дмитрий Разумков говорил о необходимости создания дополнительных контролирующих органов над теми, кто будет составлять такой список олигархов.

По словам Данилова, "СНБО будет вести реестр олигархов". В тоже время, по его словам, "прежде всего, необходимо дождаться самого списка олигархов". "Он будет публичный и заседание СНБО по нему тоже будет публичным", - сказал он.

Данилов уточнил, что "в законопроекте об олигархах четко определено, кто может подать на заседание СНБО перечень лиц, которых, как он считает, можно относить к олигархам". "Просто так попасть в этот перечень невозможно. Должна быть проведена определенная проверка, должны быть определенные аргументы, почему именно этот человек находится в списке олигархов. Если вы считаете, что можно взять любого человека с улицы и сказать, что это олигарх, то вы ошибаетесь. Есть процедура и она очень непростая", - сказал секретарь СНБО.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны, когда будет готовить соответствующие документы, должен иметь 100% уверенности и доказательства, что тот или иной человек имеет отношение к олигархам", - подытожил Данилов.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов и высказывается за необходимость создания специального органа, занимающегося вопросом составления реестра олигархов. "Думаю, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются подбором в Национальное антикоррупционное бюро, САП, возможно с привлечением иностранных экспертов", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в четверг, комментируя президентский законопроект об олигархах №5599.

Теги: #снбо #олигархи #данилов #реестр
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