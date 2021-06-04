Выплате компенсаций за катастрофу рейса PS752 должно предшествовать привлечение виновных к ответственности – МИД

Обстоятельства, при которых под Тереганом был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752, должны быть установлены до начала процесса выплаты Ираном компенсаций, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторения подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса. В то же время, ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он подчеркнул, что конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.

"Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", - добавил Николенко.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради сообщил, что в ходе третьего тура переговоров между заместителями министров иностранных дел Ирана и Украины о сбивании самолета МАУ иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в размере $150 тыс за каждого.

Как сообщалось, на текущей неделе в Киеве состоялись переговоры по сбитому под Тегераном самолету МАУ рейса PS752.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.