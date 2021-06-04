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17:53 04.06.2021

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

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Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция, как гаранты Будапештского меморандума, должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины.

"Мы помним, что в 2008 году Российская Федерация напала на Грузию, и на данный момент Грузия осталась без части своей территории. После этого в Украине появилась ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 4 июня.

Как отметил Данилов, "помимо инструментов экономического давления, существуют и политические инструменты".

"Когда вы (Германия и Франция – ИФ) говорите про демократию, про свободу или когда говорите, что цените каждую страну, то та ситуация, когда в 1991 году договорились о неприкосновенности границ, а сегодня, когда одна страна все это нарушает, то кроме той ситуации, когда Германия и Франция говорят о своей обеспокоенности эти, то я считаю, что это слишком мало в современном демократическом мире", - добавил он.

Секретарь СНБО также напомнил, что "именно Германия и Франция в 2008 году отказали Грузии в получении Плана действий относительно членства в НАТО". "Хотя было почти все готово", - отметил он.

Теги: #франция #оккупация_рф #данилов #германия #крым #снбо #будапештский_меморандум
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