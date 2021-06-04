Первые 20 человек уже находятся в процессе выселения из государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице – Данилов

В Конча-Заспе и Пуще-Водице начался процесс выселения лиц, проживающих на государственных дачах, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Касательно выполнения протокольного решения от 14 мая 2021 года о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла именно о Конча-Заспе, о Пуще-Водице. На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 лиц сейчас находятся в процедуре выселения", - рассказал Данилов на брифинге после заседания СНБО в пятницу.

Он также огласил список тех, кто находится в процессе выселения. Среди них экс-генпрокурор Святослав Пискун, экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, бывший министр юстиции Александр Лавринович, бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник и его бывший заместитель Виктор Ивченко, бывший вице-премьер-министр Иван Васюник, экс-министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов, бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко и другие.